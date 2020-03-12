Невідомі спалили авто голови Державної екологічної інспекції

В.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що невідомі підпалили його авто.

Про це сам Фірсов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він передбачає, що таким чином "оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції".

"Реальні штрафи для забруднювачів, антикорупційні чистки не подобаються багатьом. Ось і відповідь", - написав Фірсов.

Як раніше повідомляло агентство, Держекоінспекція подаватиме позов проти фабрики через забруднення річок на Житомирщині.