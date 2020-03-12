У дворі Київського СІЗО виявили предмети, схожі на гранати — прокуратура
Про це інформує пресслужба столичної прокуратури у Facebook.
"У середу, 11 березня 2020 року, на внутрішній території ДУ «Київський слідчий ізолятор» були виявлені предмети, зовні схожі на бойові гранати, та запали до них", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що адміністрація СІЗО негайно вжила заходів для збереження життя і здоров’я працівників та ув’язнених, які перебували поблизу місця події, та повідомила про небезпечні знахідки спеціалістів вибухотехнічної служби.
Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1. ст. 263 ККУ.
На місці події працюють співробітники прокуратури міста Києва та Головного управління національної поліції в м. Києві.
Наразі тривають заходи щодо з’ясування обставин потрапляння на територію СІЗО виявлених предметів та їх знешкодження, уточнили у відомстві.