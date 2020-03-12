У дворі Київського СІЗО виявили предмети, схожі на гранати — прокуратура

На внутрішній території Київського слідчого ізолятора було виявлено предмети, схожі на бойові гранати.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури у Facebook.

"У середу, 11 березня 2020 року, на внутрішній території ДУ «Київський слідчий ізолятор» були виявлені предмети, зовні схожі на бойові гранати, та запали до них", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що адміністрація СІЗО негайно вжила заходів для збереження життя і здоров’я працівників та ув’язнених, які перебували поблизу місця події, та повідомила про небезпечні знахідки спеціалістів вибухотехнічної служби.

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Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1. ст. 263 ККУ.

На місці події працюють співробітники прокуратури міста Києва та Головного управління національної поліції в м. Києві.

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Наразі тривають заходи щодо з’ясування обставин потрапляння на територію СІЗО виявлених предметів та їх знешкодження, уточнили у відомстві.