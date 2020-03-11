Розстріл Майдану: на Інститутській провели слідчий експеримент
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"11 березня 2020 року відбулися слідчі дії на вулиці Інститутскій у місті Києві. Мета експерименту - встановлення найбільш імовірного сектору, з якого були здійснені постріли у потерпілого учасника Майдану працівниками правоохоронних органів з наявної у них нарізної табельної вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для підтвердження даних, отриманих під час слідчого експерименту, будуть призначені комплексні балістична та судово-медична експертизи спеціалістами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз.
Також у найближчі дні будуть проведені додаткові слідчі експерименти за участі потерпілих осіб та свідків на Майдані Незалежності, вулицях Інститутській та Хрещатик у м. Києві.
ДБР провело слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській / Фото: ДБР
"ДБР активізувало роботу із завершення всіх слідчих дій для перевірки і уточнення відомостей та встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень під час Революції Гідності", - додали у пресслужбі.