Розстріл Майдану: на Інститутській провели слідчий експеримент

Держбюро розслідувань провело слідчий експеримент на вулиці Інститутській у справі за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів та організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"11 березня 2020 року відбулися слідчі дії на вулиці Інститутскій у місті Києві. Мета експерименту - встановлення найбільш імовірного сектору, з якого були здійснені постріли у потерпілого учасника Майдану працівниками правоохоронних органів з наявної у них нарізної табельної вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для підтвердження даних, отриманих під час слідчого експерименту, будуть призначені комплексні балістична та судово-медична експертизи спеціалістами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз.

Також у найближчі дні будуть проведені додаткові слідчі експерименти за участі потерпілих осіб та свідків на Майдані Незалежності, вулицях Інститутській та Хрещатик у м. Києві.

ДБР провело слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській / Фото: ДБР

"ДБР активізувало роботу із завершення всіх слідчих дій для перевірки і уточнення відомостей та встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень під час Революції Гідності", - додали у пресслужбі.