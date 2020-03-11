Комісія Київради підтримала проєкт розвитку 4G у метро

Постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами підтримала проєкт рішення, попередньо рекомендувавши тарифи мобільним операторам на доступ до комунальних телекомунікаційних мереж міста.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київської міської ради.

"Сьогодні комісія проводила засідання і рекомендувала рішення щодо тарифів, але завтра депутати вже безпосередньо будуть голосувати і детально розглядати проєкт", - повідомили у пресслужбі.

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Як повідомлялося, 5 березня 2020 року три мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell почали надавати послуги 4G-зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко".