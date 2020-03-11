Киян закликають не панікувати через карантин

Киян закликають не панікувати через карантин

Коронавірус
Укрінформ
Заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів закликав не панікувати через запровадження у місті обмежувальних заходів та наголосив, що це лише превентивні заходи, аби захисти здоров'я киян.

Про це Прокопів написав у себе на сторінці у Facebook.

"Кияни, із 12 березня у нашому місті запроваджуються деякі обмеження — у народі їх вже назвали карантином. Це не означає, що треба бігти в магазин і купувати сіль, гречку та сірники. Прошу нікого не панікувати, адже в столиці не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. Все це — лише превентивні заходи, аби захисти здоров'я киян", - написав Прокопів.

Він також повідомив, що через обмежувальні заходи не скасовується засідання Київради, яке заплановано на 12 березня.

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"Окремо повідомляю, що ніхто не скасовує завтрашньої сесії Київради. Зараз, як ніколи, усі гілки влади мають працювати мобілізовано і консолідовано. Депутатський корпус повинен відстоювати інтереси киян і ухвалювати важливі рішення для забезпечення життєдіяльності міста. Тому сесія Київради, призначена на 12 березня, відбудеться! Нашу роботу ніхто не скасовував. Дотримуємося правил гігієни та слідкуємо за власним самопочуттям", - наголосив він.

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Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня у столиці запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. Зокрема буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, в дитячих садочках, у мистецьких, спортивних школах. Також обмежується проведення масових заходів у столиці. Це стосується концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.

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