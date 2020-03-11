Киян закликають не панікувати через карантин

Заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів закликав не панікувати через запровадження у місті обмежувальних заходів та наголосив, що це лише превентивні заходи, аби захисти здоров'я киян.

Про це Прокопів написав у себе на сторінці у Facebook.

"Кияни, із 12 березня у нашому місті запроваджуються деякі обмеження — у народі їх вже назвали карантином. Це не означає, що треба бігти в магазин і купувати сіль, гречку та сірники. Прошу нікого не панікувати, адже в столиці не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. Все це — лише превентивні заходи, аби захисти здоров'я киян", - написав Прокопів.

Він також повідомив, що через обмежувальні заходи не скасовується засідання Київради, яке заплановано на 12 березня.

"Окремо повідомляю, що ніхто не скасовує завтрашньої сесії Київради. Зараз, як ніколи, усі гілки влади мають працювати мобілізовано і консолідовано. Депутатський корпус повинен відстоювати інтереси киян і ухвалювати важливі рішення для забезпечення життєдіяльності міста. Тому сесія Київради, призначена на 12 березня, відбудеться! Нашу роботу ніхто не скасовував. Дотримуємося правил гігієни та слідкуємо за власним самопочуттям", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня у столиці запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. Зокрема буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, в дитячих садочках, у мистецьких, спортивних школах. Також обмежується проведення масових заходів у столиці. Це стосується концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.