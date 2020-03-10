У Києві за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 14 тисяч осіб

У столиці за 10 тиждень 2020 року зареєстрували 14 199 хворих на грип та ГРВІ.

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 37,3%. Наразі показник захворюваності становить 481,2", - сказав Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 3,2% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 9 144 (зростання на 3,9%), дорослих – 5055 осіб (зростання на 2,1%).

«У структурі захворюваності діти становлять 64,4%, а на попередньому тижні – 64,0%. Серед школярів захворюваність зросла на 7,1% – зареєстровано 4181 випадок», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 10-й тиждень госпіталізовано 267 осіб, із них 207 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 514 особу», – додав Поворозник.

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За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві освітній процес призупинено в 11 навчальних закладах.

«Наразі у 10 навчальних закладах освітній процес призупинено частково, і в 1 – повністю. Відновили навчання в 16 навчальних закладах», – підкреслив Поворозник.

Фото: krasdor.com.ua