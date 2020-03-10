Завтра можуть обмежити вхід до трьох станцій столичного метро

11 березня у Києві можливе обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Про це інформує пресслужба КМДА з посиланням на КП "Київський метрополітен".

"11 березня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок о 19:30) між командами "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія) можливі деякі зміни у роботі столичного метро",- йдеться у повідомленні.

Так, після закінчення футболу можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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У столичному метрополітені заявили, що подібний механізм застосовується "із міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій".