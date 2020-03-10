Верховний суд не дав закрити справу "Монстра на Подолі"

Верховний суд зупинив рішення апеляційного господарського суду щодо закриття провадження у справі «Монстру на Подолі» за поданням Київської міської державної адміністрації та Київради.

Про це у Facebook повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

"Рішення апеляційного господарського суду щодо закриття провадження у справі "Монстра на Подолі" зупинено за поданням Київської міської державної адміністрації та Київради у Верховному Суді. Боротьба за знесення "зайвих поверхів" триває!", - написав Бондаренко.

Зокрема, як йдеться у постанові Верховного суду, суд ухвалив відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Київської міської ради на постанову Північного апеляційного господарського суду та зупинив дію постанови Північного апеляційного господарського суду від 27.02.2020 до закінчення її перегляду в касаційному порядку.

Водночас, розгляд справи у судовому засіданні призначено на 7 квітня 2020 року о 15.30 у приміщенні Касаційного господарського суду.

Раніше активістка Катерина Бутко повідомляла, що Північний апеляційний господарський суд скасував рішення про демонтаж незаконних поверхів Будинку монстру на Подолі.

Як повідомлялось, Господарський суд міста Києва у повному обсязі задовольнив позовні вимоги Київради проти забудовника "будинку-монстра" на вулиці Нижній Вал, 27-29 на Подолі та дозволив знесення 4 верхніх поверхів.

Справа розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до Господарського суду м. Києва із позовом до ТОВ "Пателі Лізинг" про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які звели з відхиленням від затвердженої (погодженої) проєктної документації.