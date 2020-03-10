Поновлений на посаді прокурор Києва вийшов на роботу

Сергій Юлдашев, якого наказом генерального прокурора було поновлено на посаді прокурора Києва, приступив до виконання обов'язків прокурора Києва.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури у Facebook.

"Сергій Юлдашев, який наказом генерального прокурора поновлений на посаді прокурора міста Києва відповідно рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.02.2020, приступив до виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вівторок, 10 березня 2020 року, Юлдашев провів першу нараду з колективом столичної прокуратури, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної праці.

«Впевнений, що ми завжди знайдемо порозуміння», - зазначив Юлдашев.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році під час другого етапу люстрації.

Фото: пресслужба прокуратури міста Києва