Поновлений на посаді прокурор Києва вийшов на роботу
Про це інформує пресслужба столичної прокуратури у Facebook.
"Сергій Юлдашев, який наказом генерального прокурора поновлений на посаді прокурора міста Києва відповідно рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.02.2020, приступив до виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у вівторок, 10 березня 2020 року, Юлдашев провів першу нараду з колективом столичної прокуратури, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної праці.
«Впевнений, що ми завжди знайдемо порозуміння», - зазначив Юлдашев.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році під час другого етапу люстрації.
Фото: пресслужба прокуратури міста Києва