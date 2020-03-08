Столичний суд заарештував чоловіка за розбійний напад на дівчину-поліцейську

Деснянський районний суд Києва заарештував на 60 діб без права застави чоловіка за розбійний напад на дівчину-поліцейську.

Про це повідомила поліція Київської області.

За даними слідства, дівчина поверталася додому з управління поліції в Київській області. Біля неї сів чоловік і почав залицятися.

"Дівчина попрохала, щоб той не чіплявся, та повідомила, що працює в поліції. Натомість нападник щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав з рук сумку і на зупинці намагався втекти. Однак небайдужі пасажири його затримали та викликали поліцію", – заявили в поліції.

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Затриманим виявився 43-річний житель Броварів. Йому інкримінують розбій. До слова, на даний час тривають судові засідання по обвинуваченню затриманого у побитті колишньої дружини.