У Києві майже на місяць обмежать рух у напрямку Кільцевої

У Києві на ділянці від вулиці Гарматної до бульвару Гавела у бік Кільцевої дороги обмежать рух транспорту на 1,5 смуги.

Про це у Facebook повідомляє КМДА з посиланням на Київавтодор.

“На проспекті Л.Гузара відновлюємо активні роботи на проїжджій частині. "Київавтодор" працюватиме на ділянці від вул. Гарматної до бульвару В.Гавела у бік Кільцевої дороги”, - зазначається в повідомленні.

Підкреслюється, що під час ремонту рух буде обмежено на 1,5 смуги. Роботи триватимуть близько місяця.

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Одразу після завершення цього ремонту розпочнуться роботи на інших смугах руху у напрямку Кільцевої дороги, додали в КМДА.