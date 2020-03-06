Частину Пушкінської вулиці закривають на ремонт
Схема
Укрінформ
Із 7 березня у столиці перекриють частину Пушкінської вулиці.
Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
"Рух обмежать на ділянці від вул. Л. Толстого до бульвар Т. Шевченка. Причина — капітальний ремонт вулиці", - йдеться у повідомленні.
Шляхи об’їзду:
- вул. Льва Толстого — Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — Пушкінська;
- вул. Васильківська — Хрещатик — Богдана Хмельницького — Пушкінська.
Ремонтні роботи планують завершити до 31 травня.