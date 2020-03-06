Частину Пушкінської вулиці закривають на ремонт

Із 7 березня у столиці перекриють частину Пушкінської вулиці.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

"Рух обмежать на ділянці від вул. Л. Толстого до бульвар Т. Шевченка. Причина — капітальний ремонт вулиці", - йдеться у повідомленні.

Шляхи об’їзду:

- вул. Льва Толстого — Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — Пушкінська;

- вул. Васильківська — Хрещатик — Богдана Хмельницького — Пушкінська.

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Ремонтні роботи планують завершити до 31 травня.