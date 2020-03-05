Київ планує придбати 200 нових автобусів

Київ планує придбати 200 нових автобусів

Укрінформ
Столиця, відповідно до Стратегії розвитку Києва до 2025, планує придбати 200 нових автобусів.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку сьогодні підтримала відповідний проєкт рішення "Про дозвіл комунальному підприємству "Київпастранс" на придбання автобусів на умовах лізингу", - йдеться у повідомленні.

Так, планується купити 120 одиниць транспортного засобу, довжиною не менше 12 метрів, та ще 80 одиниць, довжиною 18,5 метра.

"Зношеність автобусного парку КП "Київпастранс" становить 75%. Відповідно до Стратегії розвитку Києва, ця цифра не має перевищувати 25%. За період 2018-2019 років було придбано лише 9 автобусів великої та особливо великої місткості. Тому сьогодні ми говоримо про додаткових 200 одиниць. Вартість лізингу – 50,7 мільйонів євро. За ці кошти Київ придбає сучасні автобуси, повністю пристосовані для обслуговування усіх верств населення. Доля низького рівня підлоги 100%. Салони та кабіни обладнані кондиціонерами, відповідність екологічним стандартам не нижче EURO-5", – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков.

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Термін лізингу – 36 місяців від дати підписання першого акта приймання-передачі, але не пізніше 31 грудня 2023 року.

У разі ухвалення проєкту рішення на засіданні Київради, КП "Київпастранс" має погодити фінансові зобов’язання з ЄБРР. Департамент транспортної інфраструктури КМДА при подані бюджетних запитів до проєктів бюджету міста на 2021-2024 роки – включати до них потребу в коштах для відшкодування вартості предмета лізингу.

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