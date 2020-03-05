Київ планує придбати 200 нових автобусів

Столиця, відповідно до Стратегії розвитку Києва до 2025, планує придбати 200 нових автобусів.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку сьогодні підтримала відповідний проєкт рішення "Про дозвіл комунальному підприємству "Київпастранс" на придбання автобусів на умовах лізингу", - йдеться у повідомленні.

Так, планується купити 120 одиниць транспортного засобу, довжиною не менше 12 метрів, та ще 80 одиниць, довжиною 18,5 метра.

"Зношеність автобусного парку КП "Київпастранс" становить 75%. Відповідно до Стратегії розвитку Києва, ця цифра не має перевищувати 25%. За період 2018-2019 років було придбано лише 9 автобусів великої та особливо великої місткості. Тому сьогодні ми говоримо про додаткових 200 одиниць. Вартість лізингу – 50,7 мільйонів євро. За ці кошти Київ придбає сучасні автобуси, повністю пристосовані для обслуговування усіх верств населення. Доля низького рівня підлоги 100%. Салони та кабіни обладнані кондиціонерами, відповідність екологічним стандартам не нижче EURO-5", – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков.

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Термін лізингу – 36 місяців від дати підписання першого акта приймання-передачі, але не пізніше 31 грудня 2023 року.

У разі ухвалення проєкту рішення на засіданні Київради, КП "Київпастранс" має погодити фінансові зобов’язання з ЄБРР. Департамент транспортної інфраструктури КМДА при подані бюджетних запитів до проєктів бюджету міста на 2021-2024 роки – включати до них потребу в коштах для відшкодування вартості предмета лізингу.