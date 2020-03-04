Цьогоріч у столиці планують висадити понад 100 тисяч дерев

У Києві цього року планують висадити понад 100 тисяч зелених насаджень.

Про це під час брифінгу поінформував заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього року планується висадити 100 тисяч дерев в місті Києві. Почнемо це робити 21 березня", - сказав Пантелеєв.

Зокрема, 21 березня у столиці планується провести масштабну акцію з висадки дерев.

Так, на щорічному Всесвітньому економічному форумі у Давосі цього року організатори поставили амбітну мету – висадити 1 трильйон дерев для протидії зміні клімату. Київ долучається та робить свій внесок. У столиці висадять близько 100 тисяч нових дерев.

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За словами Пантелеєва, до цієї акції долучаються десятки підприємств та організацій, які висаджуватимуть 21 березня дерева в різних куточках міста.

Для киян, які бажають долучитися до акції, буде створено інтерактивну мапу локацій. "Мета одна - щоб ці рослини, які будуть посаджені, якнайбільша їх кількість прижилася в Києві... Я сподіваюся, що Київ поповниться, за нашими оцінками, 100 тисячами нових дерев", - зазначив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий.