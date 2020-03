Оркестр Нацгвардії зіграв 10 композицій у київському метро

Військовий оркестр Національної гвардії України виступив перед киянами та гостями столиці на станції метро “Театральна” та виконав 10 музичних композицій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як розповіли організатори заходу, третій рік поспіль військові музиканти 22-ї окремої бригади на початку весни дарують пасажирам столичної підземки гарний настрій.

Оркестр під керівництвом військового диригента Олександра Садовського виконав такі відомі твори, як «Carry on Wayward Son» гурту “Kansas”, «Highway to Hell» гурту АС/DC, «Дзінтарс» Тумашюнаса, «Next stop funks ville» Дж. Васонса, «Eye of the tiger» Ф. Саллівана, «Dzidzio mix» М. Хоми та ін.

Крім того, музиканти виконали два твори диригента Олександра Садовського - “Похідний марш” та “Марш польської бригади”.