У метро попередили про збої при оплаті проїзду банківською карткою

Київський метрополітен повідомляє, що 4 березня з 12:00 до 13:00 виконуватимуться технічні роботи, у зв’язку з чим можливі відмови по операціях здійснених в терміналах АТ "Ощадбанк", розміщених в турнікетах метрополітену.

Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

"Інформуємо Вас, що 04.03.2020 в період з 12:00 до 13:00 будуть виконуватися технічні роботи на сервері процесингового центру, в зв’язку з чим у даний проміжок часу можливі відмови по операціях здійснених в терміналах АТ "Ощадбанк", розміщених в турнікетах метрополітену, загальною тривалістю до 10 хвилин", - йдеться у повідомленні.