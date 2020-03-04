Під Києвом у ДТП потрапили понад 10 авто

Під Києвом у ДТП потрапили понад 10 авто

Фото
Укрінформ
На Одеській трасі під Києвом через туман у ДТП потрапили понад 10 авто, є постраждалі.

Про це повідомляє Dtp.kiev.ua.

"Туман! Одеська траса... на Київ, ДТП, більше 10 авто впродовж 100 метрів, з постраждалими", - йдеться в повідомленні.

На Одеській трасі в ДТП потрапили більше 10 авто / Фото: dtp.kiev.ua

Читайте також: Смертельна ДТП у Німеччині: зіштовхнулися 17 авто

Водіїв просять бути уважними.

За даними Укргідрометцентру, у першій половині дня 4 березня по Києву та Київській області туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-