Під Києвом у ДТП потрапили понад 10 авто
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Укрінформ
На Одеській трасі під Києвом через туман у ДТП потрапили понад 10 авто, є постраждалі.
Про це повідомляє Dtp.kiev.ua.
"Туман! Одеська траса... на Київ, ДТП, більше 10 авто впродовж 100 метрів, з постраждалими", - йдеться в повідомленні.
На Одеській трасі в ДТП потрапили більше 10 авто / Фото: dtp.kiev.ua
Водіїв просять бути уважними.
За даними Укргідрометцентру, у першій половині дня 4 березня по Києву та Київській області туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).