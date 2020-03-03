Кабмін хоче віддати під приватизацію цілий квартал у центрі Києва

Кабінет міністрів ініціює проєкт, який дозволить передати кілька державних будівель у Фонд державного майна та приватизувати їх на прозорих аукціонах.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у своєму каналі у Telegram.

"Ми ініціюємо проєкт, який має звільнити цілий квартал з 4-5 будівель у самісенькому центрі Києва. Ці будівлі знаходяться у занедбаному стані і взагалі ріжуть очі посеред нашого красивого міста", - повідомив він.

Дубілет додав, що в уряді провели аналіз, де розташовані які міністерства та інші центральні органи влади та виявилось, що у власності держави є багато майна, яке займає зайві площі. Вони іноді здаються в суборенду (іноді — неофіційно, за готівку), але частіше просто використовуються неефективно.

Міністр пояснив, що співробітників мають підселити в інші державні будівлі у не менш комфортні умови, а ці будівлі будуть передані у Фонд держмайна та приватизовані на прозорих аукціонах.

Як повідомляв Укрінформ, у Кабінеті міністрів закрили перукарню та звільнили приміщення для працівників UkraineInvest.