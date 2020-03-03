У Києві почали випускати студентські e-квитки

У столиці розпочинається випуск електронного квитка для студентів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Право пільгового проїзду мають і студенти. За умов дії старої системи оплати проїзду, вони замовляли студентські проїзні квитки, які давали можливість отримати знижку 50% на оплату проїзду. І тепер ми розпочинаємо перехід на сучасну систему, коли картка з чіпом слугуватиме одночасно посвідченням і е-квитком. Власник такої картки зможе купувати поїздки на студентський електронний квиток за пільговою ціною», – повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Зазначається, що для того, щоб забезпечити студентів такими квитками, адміністрації вишів мають надати свої технічні вимоги до майбутніх карток. Комунальне підприємство «ГІОЦ», яке займається впровадженням електронного квитка, надіслало усім навчальним закладам листи з проханням замовити студентські квитки, інтегровані з системою е-квитка.

Як повідомляють у КМДА, пластикові картки з необхідним функціоналом однією з перших замовила адміністрація Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

КМДА закликає адміністрації навчальних закладів організувати процес замовлення оновлених студентських квитків. Адже вчасне виготовлення карток залежить виключно від навчальних закладів.

Як повідомляв Укрінформ, перші 36 столичних шкіл стали учасниками пілотного проєкту Київської міської державної адміністрації з використання електронних учнівських квитків.

З 1 квітня Київ переходить на е-квиток для оплати проїзду у всіх видах громадського транспорту.