У столиці правоохоронці охоронятимуть порядок під час футбольних матчів

У Києві поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії під час футбольних матчів нестимуть службу на прилеглій до стадіонів території.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Сьогодні, 3 березня, у столиці відбудеться два футбольних матчі чемпіонату України між командами Прем’єр ліги «Динамо» (Київ) і «Колос» (Ковалівка) на НСК «Олімпійський» та «Олімпік» (Донецьк) і «Десна» (Чернігів) на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського. Правоохоронці пильно стежитимуть за охороною громадського порядку з метою недопущення порушень публічної безпеки поблизу спортивних споруд", - йдеться у повідомленні.

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У столичній поліції також закликали громадян дотримуватись встановлених правил поведінки під час проведення футбольних матчів.