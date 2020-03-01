Готель “Чабани” під Києвом погасили

Рятувальники ліквідували пожежу в триповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу "Чабани", що на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"1 березня о 12:10 у смт Чабани Києво-Святошинського району "Чабани" ( готельно-ресторанний комплекс - ред.) виникла пожежа. О14:50 пожежу ліквідовано на площі 300 м кв", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня у смт Чабани Києво-Святошинського район виникла пожежа у готельно-ресторанному комплексі, площа якої станом на 13:10 становила 300 м кв.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 60 чол. о/с та 13 од. техніки ДСНС.