У двох киян вилучили пістолет-кулемет і боєприпаси

Київські оперативники вилучили у двох киян пістолет-кулемет із глушником та понад 1000 боєприпасів різного калібру.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції під час реалізації оперативної інформації викрили двох фігурантів у зберіганні зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Як поінформував оперуповноважений карного розшуку Шевченківського управління поліції Юрій Касьян, за місцем мешкання та у гаражі одного із підозрюваних поліцейські вилучили пістолет-кулемет із глушником, комплектуючі частини для кустарного виробництва набоїв та боєприпаси різних калібрів.

Вилучені предмети направили на експертне дослідження. Чоловіків затримали.

Це мешканці столиці, 1977 та 1978 років народження, які раніше не притягувались до кримінальної відповідальності.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція