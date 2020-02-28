У двох киян вилучили пістолет-кулемет і боєприпаси

У двох киян вилучили пістолет-кулемет і боєприпаси

Фото, відео
Укрінформ
Київські оперативники вилучили у двох киян пістолет-кулемет із глушником та понад 1000 боєприпасів різного калібру.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції під час реалізації оперативної інформації викрили двох фігурантів у зберіганні зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Як поінформував оперуповноважений карного розшуку Шевченківського управління поліції Юрій Касьян, за місцем мешкання та у гаражі одного із підозрюваних поліцейські вилучили пістолет-кулемет із глушником, комплектуючі частини для кустарного виробництва набоїв та боєприпаси різних калібрів.

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Вилучені предмети направили на експертне дослідження. Чоловіків затримали.

Це мешканці столиці, 1977 та 1978 років народження, які раніше не притягувались до кримінальної відповідальності.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція 

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