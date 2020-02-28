Депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош у "Борисполі"

Депортовані з Швеції громадяни Грузії здійснили дебош в аеропорту "Бориспіль".

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Депортовані із Швеції іноземці поверталися транзитним рейсом "Стокгольм-Київ-Тбілісі". Очікуючи свого рейсу молодики поводили себе агресивно та порушували громадський порядок. На зауваження прикордонників чоловіки не реагували, а навпаки здійснювали непокору законним вимогам охоронців кордону", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники відділу «Бориспіль» були змушені вдатись до силових дій і затримати порушників.

Наразі на осіб складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця чи працівника ДПСУ або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

Крім цього, через свої дії громадяни Грузії отримали і заборону в'їзду в Україну терміном на три роки.