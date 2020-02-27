Два острови та озеро у Києві стануть ландшафтними заказниками
Укрінформ
Київська міськрада ухвалила рішення, які передбачають розширення природо-заповідного фонду столиці.
Про це повідомляє пресслужба Київради.
"Ландшафтним заказником місцевого значення оголошено «Затоку Наталка», орієнтовною площею 85,5 га. Відповідна територія розташована на Оболоні, біля вулиці Північної. В об'єкт входить два острови без назви, затока Наталка та прибережна смуга", - йдеться у повідомленні.
Оголошено ландшафтним заказником місцевого значення і «Озеро Редькіне» орієнтовною площею 74,2 га на території Оболонського району.
Створивши на вказаних територіях ландшафтний заказник місцевого значення, Київська міська рада унеможливить використання цих земель під забудову та меліорацію, підкреслили в пресслужбі.
Головне фото: затока Наталка, wikimapia.org