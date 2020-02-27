У Солом'янському районі столиці перейменували парк
Укрінформ
Київська міська рада перейменувала парк імені Миколи Островського у Солом’янському районі в парк імені Миколи Зерова.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні міськради у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Також Київрада перейменувала вулицю Олександра Бойченка на вулицю Анатолія Солов’яненка у Дніпровському районі.
Але міськраді не вдалося зібрати голосів для перейменування вулиці Пожарського на вулицю Дмитра Багалія та вулиці Мініна на вулицю Олександра Лазаревського.
Зеров Микола Костянтинович - український поет, літературознавець, літературний критик, полеміст, лідер «неокласиків», майстер сонетної форми та перекладач античної поезії.