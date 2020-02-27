Марина Хонда, заступниця голови КМДА

Своїм пріоритетом на 2020 рік Міністерство соціальної політики проголосило збільшення виплат на програми із забезпечення дітей. У столичній адміністрації цей напрям теж назвали одним із ключових разом із протидією домашньому насильству. Зокрема, цьогоріч на матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, місто виділить 20,3 мільйона гривень. Детальніше про роботу столичної влади за цими напрямами Укрінформу розповіла заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

- Мінсоцполітики проголосило 2020 рік таким, що присвячується дитині. Розкажіть, на яку допомогу міста можуть розраховувати найменш захищені категорії дітей?

- У Києві близько 2400 дітей, які потребують батьківського піклування. Вони, а також діти-сироти, мають право на позачергове отримання житла. Наразі на черзі перебувають 365 таких дітей, і за останні два роки за кошти міста було придбано 110 квартир. На 2020 рік на закупівлю житла дітям-сиротам столиці з коштів держбюджету було виділено 18 мільйонів гривень, і місто виділило іще 50 мільйонів.

- В Україні до 2023 року має відбутися реформування системи інтернатів. Яким чином Київ буде це вирішувати?

- Загалом 90% сиріт та дітей, що позбавлені піклування, вже забезпечені сімейним вихованням. Передусім ми намагаємося влаштувати більшу частину дітей-сиріт у дитячі будинки сімейного типу. Наразі таких 26, де виховується 199 дітей. Місто закуповує для них великі квартири, автомобілі та надає грошову допомогу в розмірі від 8 до 20 тисяч гривень щоквартально. Але поки що будинків сімейного типу недостатньо, тому місто створює соціальні гуртожитки. Минулого року в Подільському районі відкрили перший соціальний гуртожиток для хлопчиків-сиріт. Невдовзі плануємо відкриття соціального гуртожитку для дівчаток у Дніпровському районі. Тут проживатимуть сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким виповнилося 15 років. Аби вони адаптувалися до самостійного життя після інтернату, їх навчатимуть готувати їжу, платити за комунальні послуги, користуватися банківськими картками тощо.

- Які ж умови створюються для дітей-інвалідів, що не мають батьків?

Перебравшись з інтернату, діти просто ожили в нових умовах, які наближені до сімейних

- Для таких діток найкращими умовами є виховання у маленьких групових будинках. У цьому ми пересвідчилися після відкриття першого такого закладу на Петропавлівській Борщагівці за кошти міжнародного благодійного фонду та за сприяння Служби у справах дітей та сім’ї Києва. Перебравшись сюди з інтернату, діти просто ожили в нових умовах, які наближені до сімейних. Там зараз мешкає 6 діток з різними діагнозами і складними долями. Поруч з ними постійно – навчений персонал, а також собака-реабілітолог на прізвисько Берта. Зараз ми працюємо над тим, щоб іще 45 таких діток з інвалідністю, які не мають родин, влаштувати в малі групові будинки.

- Раніше ви говорили, що в Києві – 11 тисяч дітей з інвалідністю. Але поки що для них діє лише один центр реабілітації на вул. О.Теліги. Чи плануєте відкривати нові?

- Так, серед основних завдань київської влади цього року – проектування та початок будівництва соціально-реабілітаційних центрів у Деснянському, Дарницькому та Подільському районах. Ми плануємо створити цілу мережу фахових реабілітаційних установ. Мер уже підписав розпорядження про створення філіалу Київського міського центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю у Пущі-Водиці.

Про це мало говорять, але батьки також потребують психологічної реабілітації

Це буде вихід для батьків, які не можуть возити кожен ранок дитину в центр реабілітації в інший кінець міста. Вони зможуть залишити дитину під фаховим наглядом на пару тижнів. Про це мало говорять, але батьки також потребують психологічної реабілітації. Вони виснажуються фізично та морально, часто жертвують кар’єрою для того, щоб бути поруч.