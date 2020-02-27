Віолончелі й не тільки: у метро дозволили безкоштовно возити музичні інструменти
За відповідне рішення проголосували 62 депутати Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"До листопада 2019 року діяли правила користування метрополітеном, які були затвердженні Київрадою у 1995 році і цими правилами було передбачено право пасажирів безкоштовно перевозити музичні інструменти. Натомість після прийняття Київською міською радою нових правил користування метрополітеном сталася технічна помилка, і право безкоштовного перевезення музичних інструментів зникло. Останнім часом отримуємо багато звернень і скарг від наших студентів, викладачів музичних закладів щодо того, що від них працівники метрополітену почали вимагати оплату за перевезення музичних інструментів", - сказала голова комісії з питань культури туризму та інформаційної політики КМДА Вікторія Муха.
Так, метою проєкту рішення є внесення змін до правил користування Київським метрополітеном, а саме надання дозволу на безоплатне перевезення музичних інструментів в чохлах або належній упаковці.
За її словами, ухвалення проєкту сприятиме зняттю соціальної напруги у середовищі музикантів, які перевозять у метро віолончелі та інші габаритні інструменти.