Віолончелі й не тільки: у метро дозволили безкоштовно возити музичні інструменти

Київська міська рада змінила правила перевезення музичних інструментів у столичній підземці. Правила доповнили новим положенням щодо безкоштовного перевезення музичних інструментів у чохлах або належній упаковці.

За відповідне рішення проголосували 62 депутати Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До листопада 2019 року діяли правила користування метрополітеном, які були затвердженні Київрадою у 1995 році і цими правилами було передбачено право пасажирів безкоштовно перевозити музичні інструменти. Натомість після прийняття Київською міською радою нових правил користування метрополітеном сталася технічна помилка, і право безкоштовного перевезення музичних інструментів зникло. Останнім часом отримуємо багато звернень і скарг від наших студентів, викладачів музичних закладів щодо того, що від них працівники метрополітену почали вимагати оплату за перевезення музичних інструментів", - сказала голова комісії з питань культури туризму та інформаційної політики КМДА Вікторія Муха.

Читайте також: У Києві на всіх станціях метро розмістять дефібрилятори

Так, метою проєкту рішення є внесення змін до правил користування Київським метрополітеном, а саме надання дозволу на безоплатне перевезення музичних інструментів в чохлах або належній упаковці.

За її словами, ухвалення проєкту сприятиме зняттю соціальної напруги у середовищі музикантів, які перевозять у метро віолончелі та інші габаритні інструменти.