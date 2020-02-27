У Києві завтра обмежать рух на проспекті Перемоги

У столиці на проспекті Перемоги під шляхопроводом поблизу станції метро "Берестейська" частково обмежать рух із 08:00 до 17:00 у п’ятницю, 28 лютого.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на КК "Київавтодор".

"На шляхопроводі на перетині вулиць Василенка, Дегтярівської над проспектом Перемоги проведуть ремонт однієї з опор, а також зливостоків. Працюватимуть у бік Святошину", - йдеться у повідомленні.

Роботи мають закінчити до вечірньої години пік, щоб менше впливати на трафік.

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Під час робіт рух буде частково обмежено.

У комунальній корпорації перепрошують за незручності.