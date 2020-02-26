Мінцифри чекає дозволу Київради на інтернет у метро
Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні Державна регуляторна служба України погодила всі потрібні документи. Тепер швидкісний мобільний інтернет в метро цілком залежить від рішення Київської міської ради. Мінцифра тримає руку на пульсі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації та компанія Ericsson підписали меморандум про консультаційну підтримку у сфері фіксованих і мобільних систем зв’язку нового покоління 4G (LTE-Advanced) та 5G.
Мобільний оператор "Vodafone Україна" 25 лютого повідомив про успішне тестування 4G в столичному метро. Протягом декількох днів 4G почне з'являтися, починаючи зі станції «Академмістечко» і в тунелі в напрямку станції «Житомирська».
Загалом, за планами, в першому півріччя мережа з'явиться на дев'яти станціях і в прольотах між ними. Повністю 4G інтернетом метрополітен Києва покриють до кінця 2020 року.
Зараз у Vodafone очікують на ухвалення тарифів на доступ до інфраструктури Києва, зокрема, до інфраструктури КП «Київський метрополітен», яке заплановане на 12 березня.