Мінцифри чекає дозволу Київради на інтернет у метро

У Міністерстві цифрової трансформації України чекають на рішення Київської міської ради про дозвіл на проведення мобільного інтернету у столичному метрополітені.

Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Державна регуляторна служба України погодила всі потрібні документи. Тепер швидкісний мобільний інтернет в метро цілком залежить від рішення Київської міської ради. Мінцифра тримає руку на пульсі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації та компанія Ericsson підписали меморандум про консультаційну підтримку у сфері фіксованих і мобільних систем зв’язку нового покоління 4G (LTE-Advanced) та 5G.

Мобільний оператор "Vodafone Україна" 25 лютого повідомив про успішне тестування 4G в столичному метро. Протягом декількох днів 4G почне з'являтися, починаючи зі станції «Академмістечко» і в тунелі в напрямку станції «Житомирська».

Загалом, за планами, в першому півріччя мережа з'явиться на дев'яти станціях і в прольотах між ними. Повністю 4G інтернетом метрополітен Києва покриють до кінця 2020 року.

Зараз у Vodafone очікують на ухвалення тарифів на доступ до інфраструктури Києва, зокрема, до інфраструктури КП «Київський метрополітен», яке заплановане на 12 березня.