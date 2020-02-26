Киянам пояснили, що не треба міняти документи при перейменуванні вулиць

Зміна адреси в документах при перейменуванні вулиць не обов’язкова.

Про це нагадав заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, начальник управління адміністративних послуг Юрій Тацій, повідомляє пресслужба міської влади.

«Зміна відомостей про місцезнаходження юридичної особи підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Однак Закон не встановлює пакет документів, який подається для державної реєстрації змін у випадку перейменування вулиць. Ніяких офіційних роз’яснень з боку Державної реєстраційної служби України з цього питання немає. Тобто на законодавчому рівні обов’язковості даної процедури не визначено», – зазначив Тацій.

За його словами, Департамент містобудування та архітектури КМДА останнім часом отримав чимало запитань щодо змін у документах при перейменуванні вулиць, проспектів, провулків тощо.

Посадовець пояснив, що на законодавчому рівні не визначено обов’язковості зміни адреси у документах.

Він розповів, що зміни у документи можна зробити за власної ініціативи. Так, прописку в паспорті змінювати не обов’язково, однак за бажанням перереєстрацію можна зробити під час зміни, наприклад прізвища.

«Наявні документи про право власності на нерухоме майно змінювати також не обов’язково. Це такі документи, як свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, договір міни чи дарування тощо. Власник майна, звісно, може внести зміни в документи на майно (змінити адресу) за власної ініціативи при здійсненні якоїсь нотаріальні дії зі своїм майном – продаж, дарування, успадкування. Довідку про зміну назви вулиці можна отримати у Департаменті архітектури та містобудування КМДА», – додав Тацій.

Посадовець зазначив, що юридичні особи мають керуватися Законом України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців».