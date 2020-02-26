У Києві цьогоріч обіцяють відремонтувати шкільні туалети

Цього року у столичних школах активно ремонтуватимуть вбиральні, на що передбачено понад 73 мільйони гривень.

Як повідомляє пресслужба КМДА, найбільше туалетних кімнат планують відремонтувати в Деснянському районі, де передбачено для цього 13,2 млн грн.

«Разом із групою експертів ми напрацювали рекомендації для осучаснення вбиралень у школах. Зокрема, передбачається повна заміна застарілого сантехнічного обладнання, вентиляції, мереж водопостачання, електричних мереж і каналізації. Нова сантехніка повинна бути сучасною та зручною: ми відмовляємося від підлогових (так званих «чаш Генуя») та рекомендуємо звичайні, якісні унітази, умивальники та іншу необхідну сантехніку. Таким вимогам будуть відповідати вбиральні після капітального ремонту. Діти у кожному освітньому закладі Києва мають почуватися комфортно, як удома», – зазначив заступник голови КМДА Мондриївський.

Окрім цього, рекомендації передбачають окремі вимоги до ремонтних робіт залежно від особливостей дітей. Так, туалети для 1-4 класів повинні обладнати дитячими унітазами та відокремленими перегородками не нижче ніж 1,75 м, а висота раковини не має перевищувати 0,5 м. Для учнів 5-12 класів кожен санвузол має включати окреме приміщення для рукомийників та окреме – для туалетних кабінок. Усі кабінки мають бути розділені перегородками та обладнані дверцятами. У складі санвузла для дівчат облаштовуватимуть окрему гігієнічну кабіну, обладнану унітазом, умивальником, гігієнічним душем.

«Ми передбачили вимоги для оснащення окремих кабін для дітей із інвалідністю. В універсальній кабіні, крім умивальника та унітаза, буде простір для розміщення колісного крісла, поручні, поворотні або відкриті сидіння, дзеркала на відповідній висоті, гачки для одягу, милиць чи іншого приладдя. Така кабіна обов’язково має бути на першому поверсі кожного закладу освіти», – додав Мондриївський.