У Києві демонтують незаконну надбудову на будинку XIX століття

Розпочато демонтаж незаконної надбудови на вулиці Саксаганського, 43-Б.

Про це поінформував радник Київського міського голови Максим Бахматов, повідомляє пресслужба КМДА.

«Власниця квартири у будинку на вулиці Саксаганського, 43-Б, що є пам’яткою архітектури, незаконно здійснювала на даху над своїм помешканням будівельні роботи – надбудову нового поверху. Дякую Департаменту міського благоустрою та керівництву Голосіївського району за те, що оперативно виявили протизаконні дії та швидко відреагували», – зазначив Бахматов.

За його словами, вчора керуюча компанія Голосіївського району демонтувала перегородку на горищі будинку для технічного висновку будлабораторії. Утім, уночі власник знову звів її. Зараз демонтаж розпочато знову. Роботи відбуваються під контролем в.о. голови Голосіївської РДА Сергія Садового та першого заступника директора Департаменту міського благоустрою Тимура Ткаченка.

Оскільки конструкція надбудови складна, спеціалісти будлабораторії після обстеження нададуть методологічні рекомендації щодо того, як краще здійснити її повний демонтаж.

Наразі готуються всі матеріали за результатами перевірки для подачі в прокуратуру та поліцію.

«Власниця квартири у будинку XIX століття не має жодних дозволів на зведення надбудови на пам’ятці архітектури. На додаток, її сусіди скаржаться, що у будинку вже пішли тріщини. Також нарікають, що власниця знесла оригінальні дерев’яні перекриття та змінила розведення гарячої води на горищі», – розповів Бахматов.

Він наголосив, що у Департаменті охорони культурної спадщини не отримували на погодження жодної проєктної документації стосовно зведення надбудови, а охоронний договір власниками не укладався. Департамент охорони культурної спадщини надав припис із вимогою припинити роботи, надати проєктну документацію та укласти охоронний договір. Як ідеться у приписі, у діях власниці квартири наявні порушення ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 22, ч. 2 та ч. 3 ст. 24, ч. 1 ст. 26 Закону «Про охорону культурної спадщини».

На спорудження додаткового поверху та ремонту покрівлі Департамент архітектурно-будівельного контролю КМДА дозволу не видавав.

Як відомо, будівля 1896-1897 років із надбудовою, зробленою у 1930 році, є пам’яткою архітектури місцевого значення.