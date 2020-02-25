Київ зранку "скували" затори

Станом на 10:00 у вівторок, 25 лютого, в Києві спостерігаються затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

У центрі Києва затори утворилися біля станцій метро "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна", "Золоті Ворота", "Майдан Незалежності" "Льва Толстого", "Поштова площа" та "Контрактова площа". Також затори утворилися біля станцій метро "Лук'янівська" "Палац Україна" і "Вокзальна".

Складно проїхати на бульварах Тараса Шевченка і Лесі Українки, на проспекті Перемоги, по вулицях Саксаганського і Січових Стрільців та по Набережному шосе.

Затори утворилися також на Північному мосту, Мосту Метро та мосту Патона в бік правого берега Києва.