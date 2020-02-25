Кличко призначив нового заступника

Мер Києва Віталій Кличко призначив на посаду заступника голови КМДА Олександра Густєлєва.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Розпорядженням Київського міського голови на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації призначено Олександра Густєлєва, який до цього часу очолював комунальну корпорацію «Київавтодор», - йдеться у повідомленні.

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Густєлєв – заслужений будівельник України. З 2011-го до 2013 року – голова правління дорожнього підприємства ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод». З 2014 до 2015 року – заступник генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор», яку очолив у квітні 2015-го.

Фото: КМДА