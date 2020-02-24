Аварія з маршруткою у Києві: поліція розповіла подробиці

Аварія з маршруткою у Києві: поліція розповіла подробиці

Укрінформ
Поліцейські встановлюють обставини автопригоди, внаслідок якої отримали травми водій маршрутки та 11 пасажирів.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Близько 17-ї години до столичної поліції від диспетчера служби 103 надійшло повідомлення про автопригоду із постраждалими на проспекті Миколи Бажана. На адресу негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції", - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що водій маршрутного автобусу не впорався з керуванням і врізався у вантажівку.

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій маршрутки та 11 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, трьох учасників ДТП доставлено до медичного закладу", - додали у поліції.

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Слідчими столичної поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють механізм та обставини автопригоди.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у Києві, біля станції метро "Бориспільська", маршрутне таксі врізалось у вантажівку, внаслідок чого постраждало 11 людей.

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