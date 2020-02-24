Киян попереджають про сильний вітер — до 22 м/с

Київська міська державна адміністрація нагадала громадянам про основні рекомендації, яких варто дотримуватися у зв'язку з сильним вітром, що прогнозують у столиці 24 лютого.

Про це йдеться на сайті КМДА.

"24 лютого в Києві очікуються пориви вітру 17-22 м/с, вночі значний мокрий сніг і дощ (І рівень небезпечності, жовтий). Кількість опадів 15-49 мм за 12 годин і менше. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає жителів міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру...", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, варто щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. У разі сильного вітру радять сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Також варто уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

"Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103", - додали у повідомленні.