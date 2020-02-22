Киян запрошують долучитися до прибирання на території Бабиного Яру

Цими вихідними мешканці столиці можуть узяти участь у масштабному прибиранні території Бабиного Яру.

Про це повідомляє КМДА.

"22 та 23 лютого, об 11:00 усіх охочих запрошують долучитися до масштабного прибирання території Бабиного Яру. Ініціативу благодійного фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" також підтримали Управління екології та природних ресурсів КМДА та КО "Київзеленбуд", - йдеться у повідомленні.

Учасників прибирання обіцяють забезпечити рукавичками, пакетами для сміття та гарячим чаєм. Із собою просять мати зручне взуття та одяг, яких не шкода забруднити.

Як зазначають організатори, перед настанням весни у світі відбувається багато заходів, пов’язаних зі вшануванням пам’яті та покращенням стану довкілля, а територія сучасного Бабиного Яру потребує догляду та турботи з боку кожного небайдужого киянина.

Місце зустрічі: станція метро "Дорогожичі", надворі біля виходу з боку Бабиного Яру.

Фото: facebook.com/babynyar.memorial