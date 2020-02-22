Патрульні Києва торік зафіксували майже 41 тисячу ДТП

Працівники столичної патрульної поліції за минулий рік зафіксували майже 41 тисячу автопригод.

Про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція Києва.

"У Києві за 2019 рік зафіксовано майже 41 тисяча ДТП. Основні причини автопригод: порушення правил маневрування, недодержання дистанції, перевищення безпечної швидкості та порушення правил проїзду перехресть. ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нерідко водії порушують через те, що відволікаються від керування на спілкування телефоном і не помічають зміни дорожньої ситуації.

У зв'язку з цим патрульні нагадують, що за користування засобами зв’язку, не обладнаними пристроями, які дозволяють вести перемови без допомоги рук під час руху транспортного засобу, передбачено штраф у розмірі 425 гривень.

Уточнюється, що за 2019 рік столичні патрульні винесли понад 3000 постанов за таке порушення, а з початку цього року - майже 400.