Патрульні Києва торік зафіксували майже 41 тисячу ДТП

Патрульні Києва торік зафіксували майже 41 тисячу ДТП

Укрінформ
Працівники столичної патрульної поліції за минулий рік зафіксували майже 41 тисячу автопригод.

Про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція Києва.

"У Києві за 2019 рік зафіксовано майже 41 тисяча ДТП. Основні причини автопригод: порушення правил маневрування, недодержання дистанції, перевищення безпечної швидкості та порушення правил проїзду перехресть. ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нерідко водії порушують через те, що відволікаються від керування на спілкування телефоном і не помічають зміни дорожньої ситуації.

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У зв'язку з цим патрульні нагадують, що за користування засобами зв’язку, не обладнаними пристроями, які дозволяють вести перемови без допомоги рук під час руху транспортного засобу, передбачено штраф у розмірі 425 гривень.

Уточнюється, що за 2019 рік столичні патрульні винесли понад 3000 постанов за таке порушення, а з початку цього року - майже 400.

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