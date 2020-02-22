У Києві зі шляхопроводу обсипався бетон

На столичному Дегтярівському шляхопроводі обсипалися фрагменти захисного шару бетону, на споруді тривають першочергові протиаварійні роботи.

Про це інформує КМДА з посиланням на КК «Київавтодор».

«Зараз на споруді триває обстеження, фахівці КП «Київавтошляхміст» вивчають ситуацію, що призвела до обсипання фрагментів захисного шару. Також спеціалістами вжиті всі необхідні заходи для убезпечення руху поблизу шляхопроводу», - йдеться в повідомленні.

Як наголосили у Київавтодорі, Дегтярівський шляхопровід – один із найстаріших у Києві. Він збудований 1963 року і досі жодного разу капітально не ремонтувався.

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У корпорації також повідомили, що зараз тривають роботи з підготовки проєкту капітального ремонту Дегтярівського шляхопроводу.