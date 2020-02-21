У Києві обстежують тепломережі за допомогою дронів

У Києві розпочали обстеження тепломереж за допомогою дронів, щоб виявляти найбільші втрати тепла й усувати їх.

Про це сьогодні заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба міської влади.

«У Києві розпочали обстеження теплових мереж за допомогою літальних апаратів – дронів, що оснащені тепловізорами. Таким чином комунальне підприємство «Київтеплоенерго» отримає додаткову інформацію про теплові втрати в мережах столиці, що враховуватимуться під час формування адресного переліку для модернізації трубопроводів та теплових вузлів», - сказав він.

Обстеження теплових мереж за допомогою літальних апаратів / Фото: kyivcity.gov.ua

Він зауважив, що обстеження мереж за допомогою дронів є допоміжним способом. Основним методом виявлення зношених мереж є проведення гідравлічних випробувань у міжопалювальний сезон.

У Києві 21 лютого за допомогою дрону проінспектували ділянки мереж від вул. Л. Толстого до бульвару Тараса Шевченка, де у 1995 році було прокладено трубопровід з попередньою ізоляцією, а також ділянку від вул. Б. Хмельницького до Прорізної, де прокладено старі труби з 1970-го.

Цього року в Києві планують замінити 150 км найбільш аварійних трубопроводів.

«Ми продовжуємо заміну й модернізації теплових мереж міста. Минулого року замінили 130 км, на цей рік збільшуємо обсяги – замінимо 150 км. Плануємо, що за наступні 5 років, здійснюючи модернізацію 150-170 км трубопроводів на рік, зможемо вийти на більш стабільну та планову роботу. Наша першочергова мета – уникнути аварійних випадків, подібних тим, що сталися на вулицях Шота Руставелі та Антоновича», – сказав Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, місто вже має тенденцію до зниження аварійних випадків.

«У 2019 році було виявлено й усунено майже 9,5 тис. пошкоджень теплових мереж під час їх експлуатації. Це на 6% – на 592 пошкодження – менше у порівнянні з аналогічним періодом у 2018 році. Безумовно, така динаміка нас не влаштовує, і ми збільшуватимемо темпи роботи», – сказав він.

Як відомо, у 2018 році місто повернуло в муніципальне управління теплоенергетичний комплекс. До цього, близько 17 років, теплоенергетичне господарство столиці перебувало в управлінні приватної компанії ПАТ «Київенерго».