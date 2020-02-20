У Києві провели Ходу Гідності, приурочену до Дня Героїв Небесної Сотні.

Участь в акції взяли участь батьки та родичі загиблих героїв, священнослужителі, представники громадськості, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішній захід - це зібрання учасників Революції Гідності, які, перш за все, хотіли б вшанувати Героїв Небесної Сотні, українських військових, загиблих у війні з Російською Федерацією на Сході, і які хотіли б нагадати владі про те, що вимоги Революції Гідності досі не виконані", - сказав один із організаторів Ходи гідності Микола Марченко.

Заходи з нагоди Дня героїв Небесної сотні в Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

На початку акції родичі загиблих поклали квіти до пам'ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні на вулиці Грушевського.

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Учасники акції вирушили з Кріпосного провулка, зараз колона прямує по вулиці Грушевського, скандуючи "Герої не вмирають, вмирають вороги", "Слава Україні". Далі учасники Ходи пройдуть Хрещатиком до алеї Героїв Небесної Сотні, де відбудеться панахида, а також акція на спомин про загиблих під час Революції Гідності.

Учасники акції планують провести на майдані Незалежності віче, а також у Золотоверхому Михайлівського соборі пом'януть пам'ять загиблих.