У Києві вшосте зберуть Патріотичний табір військового вишколу для молоді

У Києві 22 лютого пройде Патріотичний табір військового вишколу для молоді.

Участь у заході безкоштовна, інформує Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО.

"22 лютого у Києві відбудеться VI Патріотичний Табір Військового Вишколу, який цього разу присвячується героям Небесної Сотні та проводиться у рамках програми Національного музею Революції Гідності до шостої річниці завершення Майдану",- йдеться у повідомленні.

Захід пройде у Києві на "Льодовому стадіоні" (проспект Глушкова, 9) і триватиме з 9:00 по 18:00.

VI Патріотичний Табір Військового Вишколу – це одноденний захід, спрямований, у першу чергу, на національно-патріотичне виховання дітей та юнацтва.

Заплановано роботу понад 10-ти різноманітних локацій з реальним спорядженням, зброєю, військовою технікою у супроводі інструкторів – воїнів АТО і волонтерів, а також проходження смуги перешкод.

Фото: 24tv.ua