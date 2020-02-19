У Кличка обіцяють "підлатати" двори киян — всього 760 адрес

У 2020 році міська влада планує здійснити капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за 760 адресами.

Про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп під час профільної наради з головами столичних райдержадміністрацій, повідомляє сайт міської влади.

"Сьогодні це той напрям роботи, на який міська влада отримує чи не найбільший запит від киян. У 2019 році ми взяли найактивніший темп із оновлення столичних дворів та проїздів. Загалом оновили прибудинкові території та внутрішньоквартальні проїзди за 827 адресами", - сказав Непоп.

Він зазначив, що найбільше адрес, за якими цього року оновлять асфальт, – у Дарницькому та Дніпровському районах (108 та 107 дворів відповідно). Від 72 до 98 прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів заплановано відремонтувати у кожному з інших районів столиці.

Лідерами з ремонту асфальтного покриття у 2019 році стали Шевченківський і Солом’янський райони.