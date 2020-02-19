На мосту Патона у Києві заборонили рух важких фур

У Києві на мосту Патона впроваджується нова схема організації дорожнього руху, першим етапом якої є обмеження руху вантажівок.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху у Facebook.

"Задля зниження навантаження на несучі конструкції мосту Патона, його обстеження та оцінки експлуатаційної придатності на шляхопроводі впроваджується нова схема організації дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни вносять на виконання доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника згідно з погодженими схемами ОДР.

Зміни впроваджуватимуть у кілька етапів, перший із них - заборона руху мостом Патона вантажівок вагою понад 3,5 тонни.

"Наші бригади почали встановлювати на під’їздах до шляхопроводу дорожні знаки 3,3. Загалом планують встановити близько 50 таких знаків. Минулого тижня на розв'язках біля мосту ми розташували 15 інформаційних щитів, попередивши про обмеження руху вантажівок", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, міст Патона перебуває в аварійному стані і потребує капітального ремонту через тривале використання. У грудні минулого року міст частково перекривали для ремонту після виявлення аварійного просідання перекриття.

Міст Патона збудовано у 1953 році. Його загальна довжина 1543 метри. Ширина проїжджої частини між бордюрами – 21 метр, тротуарів для пішоходів – 3 м.

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement