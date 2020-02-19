"Комунальна драма": у Києві судитимуть чоловіка, який стріляв по сусідах

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який у Києві під час конфлікту з мешканцями багатоквартирного будинку здійснив у них кілька пострілів.

Про це інформує пресслужба прокуратури міста Києва у Facebook.

"Київською місцевою прокуратурою № 8 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 48-річного чоловіка, який під час конфлікту з мешканцями багатоквартирного будинку відкрив стрілянину та поранив одного з них", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що інцидент стався увечері 6 листопада 2019 року на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі столиці.

"Чоловік, перебуваючи у загальному коридорі житлового будинку, під час конфлікту з членами ОСББ та сусідами здійснив 2 постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку. Протиправні дії зловмисника були припинені очевидцями. Потерпілого, який отримав два вогнепальних поранення, госпіталізували у тяжкому стані", - уточнюється у повідомленні.

Обвинувальний акт відносно чоловіка за підозрою у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) скеровано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Фото: пресслужба прокуратури міста Києва