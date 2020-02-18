В Укрінформі передали скрипки для учнів школи-інтернату імені Лисенка

В Укрінформі відбулася передача музичних інструментів для талановитих дітей Київської музичної школи-інтернату імені Лисенка.

Музичні інструменти були придбані у рамках аукціону проєкту “28. Музика гідності”, розповів художник, засновник "Gorn Group" Ігор Редкін під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пресконференція, присвячена підбиттю підсумків гуманітарного проєкту "28. Музика гідності"/ Фото: Павло Багмут

“Сьогодні ми підбиваємо підсумки аукціону, який ми провели після виставки. І завдяки цьому аукціону ми зібрали кошти на чудові скрипки, які ми хочемо презентувати нашій славетній школі імені Лисенка”, - сказав Редкін.

Лідер групи "ВВ" Олег Скрипка зазначив, що все базується на культурі, і "коли ми закриємо проблеми з культурою, тоді ми вже можемо вибудовувати наше суспільство".

“Для мене це ментальний перелом, ми допомагаємо обдарованим дітям, ми купуємо інструменти, і це колообіг талантів… Саме ці діти будуть будувати завтрашню Україну, і саме завтра вони будуть прославляти Україну по всьому світу”, - сказав він.

Генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко розповів, що сьогоднішня подія є історією об’єднання людей заради розв'язання якоїсь проблеми.

“Є проблема, хотілось би мати більше класних інструментів, на яких зможуть розкрити свої таланти обдаровані діти. І з’являються журналісти, художники, зірки шоу-бізнесу, і кожен дає щось своє. Укрінформ - приміщення, художник - свій талант, зірки - своє обличчя, яке вже цікаве людям, вони вже заслужили свою славу. І таким чином створюється ця синергія, завдяки якій вирішується якась проблема , створюється якась історія успіху, і все завершується передачою інструменту обдарованих дітям”, - сказав він.

Модератор події Олександр Рудяченко поінформував, що гуманітарний проєкт “28. Музика гідності” тривав 2,5 місяця. Із 5 по 25 грудня 2019 року у вітринах Укрінформу проходила художня виставка робіт - "28. Музика гідності". Проєкт представляв роботи київського художника Ігоря Редкіна, а саме портрети відомих українських музикантів, серед яких: Тарас Петриненко, Олег Скрипка, Кузьма Скрябін, Святослав Вакарчук, Руслана, Джамала, "Оnuka", "ДахаБраха", "Верка Сердючка", "Бумбокс".

Після закінчення виставки відбувся благодійний аукціон. На кошти, отримані від аукціонного продажу портретів, були придбані якісні музичні інструменти - скрипки (1/8, ¼, модель "Stradivarius") від чеського виробника "Strunal Schonbach" для юних талантів із Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат імені М. В. Лисенка.