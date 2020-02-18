СБУ знайшла у Києві схованку з гранатами та майже 30 літрами ртуті

Служба безпеки України викрила у центрі Києва місце незаконного зберігання особливо отруйних речовин та військових засобів ураження.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Зі схованки, облаштованої в орендованому гаражному приміщенні на одній з центральних вулиць столиці, правоохоронці вилучили металевий балон з майже 30 літрами ртуті. Також вилучено дві бойові гранати Ф-1 та два електродетонатори”, - йдеться у повідомленні.

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За оцінками експертів, детонація виявлених предметів або виток ртуті у таких обсягах могли призвести до виникнення надзвичайної ситуації.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення винних до відповідальності.