У Києві напали на офіс. Депутатка каже - через законопроєкт про лікування підлітків

В Києві зловмисники здійснили напад на офіс благодійної організації "100% життя", яка опікується лікуванням людей з ВІЛ/СНІД.

Про це на брифінгу розповіла виконавчий директор БО "100% життя" Анастасія Дєєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні вночі невідомі скоїли спробу підірвати вхід до нашого офісу... Вперше, коли ми зробили спробу в законодавчому полі захистити права людини, ми отримали реакцію - не відкритий діалог, а дії, які схожі на залякування", - розповіла Дєєва. Вона додала, що нападники залишили плакат із закликом до членкині організації, народного депутата Лади Булах.

В організації також припускають, що учасники нападу намагалися потрапити всередину будівлі, оскільки були пошкоджені металеві конструкції вікон.

Як розповіла в коментарі Укрінформу Лада Булах, ймовірно цей акт пов'язаний з законопроєктом, який ініціювала народний депутат.

“Начепили плакат “Дякуємо Ладі за законопроєкт”. Враховуючи, що я працювала в цій організації, враховуючи, що у ВР Лада тільки одна, це конкретно погроза мені за мою професійну діяльність. Щодо законопроєкту, на плакаті не було його номеру, але я можу припустити, що це законопроєкт 2684. Це маленький законопроєкт, яким пропонується реалізувати право на інформацію про стан власного здоров’я дітей до 18 років. Його розкрутили з п’ятниці у ЗМІ як законопроєкт, який пропонує з 10 років торгувати нирками, робити аборти, чи змінювати стать. Жодних з тих моментів цей законопроєкт не регулює. Він пропонує кілька простих речей, зокрема, інтегрувати визначення “підліток”, яке дає ВООЗ, як людина з 10 до 18 років”, - сказала Булах.

Також, за словами Булах, сенс цього законопроєкту полягає в тому, щоб підлітки могли самостійно звертатися до свого лікаря з різних питань щодо свого здоров’я. Вона наполягає, що ніхто не позбавляє батьків права знати про здоров'я своєї дитини і, головне, відповідальності за нього. Окремо вона наголосила на важливості надати підліткам право самим обирати сімейного лікаря, оскільки в більшості ситуацій за них це роблять батьки.

“За статистикою НСЗУ, підлітки якось випали з реформи, вони не підписують декларації, а ті які підписали, за опитуванням, понад 80% сказали, що вони не обирали лікаря, їм лікаря обрали батьки і за них підписали. Можливо це добре, якщо дитина маленька, але якщо дитині 16-17 років, вона спроможна сама піти до сімейного лікаря і отримати консультативну допомогу”, - вважає Булах.

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За її словами, в Україні налічується біля трьох мільйонів підлітків, водночас декларації з сімейними лікарями та терапевтами підписала значно менша кількість.

Коментуючи закиди щодо можливості зміни дітьми статі, Булах наголосила, що питання зміни статі регулюються окремим наказом МОЗ, і про винесення цього питання в законодавче поле не йдеться.

Булах також дивує, що така реакція на законодавчу ініціативу виникла саме зараз, адже законопроєкт був поданий ще до нового року, вже розглянутий робочою групою комітету ВР з питань здоров’я нації та кількома комітетами, та минулого тижня було ухвалено рішення відправити його на доопрацювання. (Наразі текст законопроєкту недоступний на сайті ВР — ред.).

Булах додала, що буде звертатися до поліції з заявою, а також до апарату Верховної Ради з приводу інциденту.