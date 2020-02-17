В Олександрівській лікарні вперше імплантували механічне серце

В Олександрівській клінічній лікарні Києва столичні кардіохірурги провели операцію з імплантації механічного серця (LVAD).

Як повідомляє пресслужба мера Києва, це перша подібна операція в Україні, виконана на базі муніципального медичного закладу.

"Днями тут зробили унікальну операцію з імплантації механічного серця. Всього кілька таких операцій було зроблено в Україні - в Інституті серця. Операція, що зробили столичні кардіохірурги, - це найвищий рівень, який може бути в кардіології. Вона пройшла успішно. Пацієнт уже ходить і почувається добре", - сказав мер Києва Віталій Кличко після відвідання чоловіка, котрому імплантували механічне серце.

У Олександрівській лікарні вперше імплантували механічне серце / Фото: kiev.klichko.org

Пацієнту, якому зробили операцію, 67 років, він киянин. Чоловік страждає на важку форму серцевої недостатності, переніс кілька інфарктів. Останній місяць перебував на стаціонарному підтримуючому лікуванні.

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Тривала операція 3 години. Оперували кардіохірурги Олександрівської лікарні, які пройшли відповідне навчання за кордоном та отримали сертифікати спеціалістів з імплантації механічного серця. Вартість такої операції (включаючи механічне серце та інші витратні матеріали) - близько 5 млн грн. Вартість самого серця - 4,5 млн грн. Для пацієнта операція була безкоштовною завдяки програмі «Здоров’я киян», яку фінансує місто.

За словами завідувача кардіологічного відділення Олександрівської лікарні Віктора Клюзка, механічне серце імплантоване у серце чоловіка і допомагає йому належним чином функціонувати. "Серце не працювало. Чоловік не міг далеко ходити і постійно знаходився в лікарні. Ми вводили необхідні ліки, щоб підтримувати роботу серця. Тепер пацієнт може літати у будь-який куточок світу. Він живе, як зі звичайним механічним клапаном. І приймає лише варфарин. Раніше ці механічні серця були перехідним етапом до трансплантації. Сьогодні ж це - окрема альтернатива. І пацієнти живуть багато років з такими механічними серцями", - пояснив Клюзко.

Механічне серце - американського виробництва. За кошти міського бюджету наразі придбано два таких серця. Друге механічне серце буде невдовзі імплантоване ще одному пацієнту.

Також кардіохірурги закладу в 2019 році розпочали робити унікальні операції - транскатетерну імплантацію (через стегнову артерію) аортального клапана. Вартість такої операції - близько 900 тисяч грн. На сьогодні в Олександрівській лікарні зробили вже 14 таких операцій. Всі вони проведені киянам на безоплатній основі, за кошти, що виділяються містом за програмою «Здоров'я киян».

З жовтня 2017 року в Олександрівській клінічній лікарні Києва в цілодобовому режимі функціонує відділення рентгенендоваскулярної хірургії. У 2019 році вперше в закладі провели оперативні втручання на відкритому серці, що раніше здійснювали виключно в клініках Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України. На сьогодні кардіохірурги Олександрівської лікарні зробили 232 таких операції.