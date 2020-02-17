На Хрещатику горів ресторан

У Києві ліквідували пожежу в одному із ресторанів на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Києві.

“16 лютого о 22:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС в Києві надійшло повідомлення про пожежу в одному зі столичних закладів громадського харчування на вул. Хрещатик, що у Шевченківському районі столиці”, - йдеться у повідомленні.

На місці події пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що пожежа виникла на кухні на площею 10 кв. м. О 22:51 пожежу було локалізовано, а о 22:56 - ліквідовано. У результаті пожежі пошкоджено кухонне обладнання, частково закопчено стіни та стелю приміщення ресторану.

Ніхто не постраждав, запевнили в ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

За даними “Києва оперативного”, горів ресторан “Шато”.

Фото: ДСНС